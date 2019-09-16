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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян – СМИ

Понедельник, 16 сентября 2019, 09:49

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в отправленном в августе письме пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Об этом сообщила в понедельник южнокорейская газета Joongang Ilbo, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Письмо, которое Трамп получил от Кима в прошлом месяце на фоне приостановленных переговоров о денуклеаризации между двумя странами, предшествовало последнему запуску Северной Кореей снарядов малой дальности неделю назад.

В своем письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким говорил о своей готовности встретиться с Трампом на очередном саммите.

Трамп впоследствии сказал, что будет готов встретиться с лидером КНДР до конца этого года.

Трамп и Ким встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса вокруг ракетных и ядерных программ Северной Кореи, но существенного прогресса не достигли.

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КНДР Трамп
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