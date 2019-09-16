Фінляндія: використання пластикових пакетів впало на 90 млн штук

Торік у Фінляндії було куплено 860 млн пластикових пакетів, що майже на 90 млн менше, ніж 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фіни 2018 року використали 68 пакетів на людину, що на три пакети менше, ніж позаминулого року. Дані надані Організацією переробки упаковок RINKI Oy.

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Скорочення використання пластикових пакетів сталося з кількох причин: їх стали менше продавати на касах, з'явилося більше альтернативних пакетів, а також змінилися звички громадян при купівлі овочів і фруктів, які тепер рідше упаковують в пакети.

У травні Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Документ надає урядам країн-членів ЄС два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.