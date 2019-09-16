Фінляндія: використання пластикових пакетів впало на 90 млн штук
Торік у Фінляндії було куплено 860 млн пластикових пакетів, що майже на 90 млн менше, ніж 2017 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Фіни 2018 року використали 68 пакетів на людину, що на три пакети менше, ніж позаминулого року. Дані надані Організацією переробки упаковок RINKI Oy.
Скорочення використання пластикових пакетів сталося з кількох причин: їх стали менше продавати на касах, з'явилося більше альтернативних пакетів, а також змінилися звички громадян при купівлі овочів і фруктів, які тепер рідше упаковують в пакети.
У травні Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Документ надає урядам країн-членів ЄС два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.