Финляндия: использование пластиковых пакетов упало на 90 млн штук

В прошлом году в Финляндии было куплено 860 млн пластиковых пакетов, что почти на 90 млн меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финны в 2018 году использовали 68 пакетов на человека, на три пакета меньше, чем в позапрошлом году. Данные предоставлены Организацией переработки упаковок RINKI Oy.

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Сокращение использования пластиковых пакетов произошло по нескольким причинам: их стали меньше продавать на кассах, появилось больше альтернативных пакетов, а также изменились привычки граждан при покупке овощей и фруктов, которые теперь реже упаковывают в пакеты.

В мае Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Документ предоставляет правительствам стран-членов ЕС два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.