Криза в Іспанії: прем’єру запропонували шлях уникнути дострокових виборів

Лідер іспанських правоцентристів з партії "Громадяни" Альберт Рівера зробив несподівану пропозицію, яка може розблокувати процес формування уряду і уникнути дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рівера висунув Педро Санчесу, який очолює Соціалістичну партію і виконує обов’язки прем’єра, ряд вимог в обмін на відмову від блокування його призначення на посаду глави уряду.

Він закликав лідера Народної партії Пабло Касадо разом запропонувати пакт Санчесу, який буде включати в себе відмову від підвищення податків і відновлення прямого правління в Каталонії, якщо регіональний уряд відкине вирок у судовій справі над сепаратистами.

Третьою умовою є відмова соціалістів від управління Наваррою за підтримки баскської націоналістичної партії.

"Ми пропонуємо державне рішення для Іспанії: ми розблокуємо призначення уряду, якщо Санчес прийме три умови", - заявив Рівера.

Зазначається, що Рівера не вказав, у чому саме полягатиме розблокування, однак ЗМІ припускають, що може йтися про те, що правоцентристи утримаються під час голосування за прем’єра.

Лідер правоцентристів досі відкидав будь-яку форму підтримки Санчеса (навіть утримання від голосування) і не з’являвся на переговори з приводу формування уряду.

У Санчеса є час до голосування в парламенті 23 вересня. Якщо його не підтримають, країна піде на дострокові вибори.