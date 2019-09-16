Кризис в Испании: премьеру предложили способ избежать досрочных выборов

Лидер испанских правоцентристов из партии "Граждане" Альберт Ривера сделал неожиданное предложение, которое может разблокировать процесс формирования правительства и избежать досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ривера выдвинул Педро Санчесу, который возглавляет Социалистическую партию и выполняет обязанности премьера, ряд требований в обмен на отказ от блокирования его назначения на пост главы правительства.

Он призвал лидера Народной партии Пабло Касадо вместе предложить пакт Санчесу, который будет включать в себя отказ от повышения налогов и восстановление прямого правления в Каталонии, если региональное правительство отвергнет приговор в судебном деле над сепаратистами.

Третьим условием является отказ социалистов от управления Наваррой при поддержке баскской националистической партии.

"Мы предлагаем государственное решение для Испании: мы разблокируем назначение правительства, если Санчес примет три условия", - заявил Ривера.

Отмечается, что Ривера не указал, в чем именно будет заключаться разблокировка, однако СМИ предполагают, что речь может идти о том, что правоцентристы воздержатся при голосовании за премьера.

Лидер правоцентристов до сих пор отвергал любую форму поддержки Санчеса (даже воздержание от голосования) и не появлялся на переговоры по поводу формирования правительства.

У Санчеса есть время до голосования в парламенте 23 сентября. Если его не поддержат, страна пойдет на досрочные выборы.