Візит Північноатлантичної ради НАТО до Києва відбудеться 31 жовтня

Північноатлантична рада НАТО, тобто представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, відвідає Київ 31 жовтня.

Про це йдеться у статті "Євроінтеграція в "турборежимі": яке місце матимуть Європа й НАТО у роботі нового уряду".

Як зазначається, численні джерела і в Брюсселі, і в Києві підтверджують, що дата погоджена – це станеться 31 жовтня. При цьому Угорщина цей візит не заблокувала.

"Про цей візит із Брюсселем домовлявся ще попередній президент Порошенко, але відповідальність за його успіх тепер несе виключно нова влада. Україна ще має час для того, щоби вразити Альянс реальним прогресом у виконанні Річної національної програми – але має шанс і на зворотне" - йдеться у статті.

Нагадаємо, спочатку візит Північноатлантичної ради до Києва був запланований на 9-10 липня, однак його перенесли на осінь.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.