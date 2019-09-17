Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября

Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.

Об этом говорится в статье "Евроинтеграция в "турборежиме": какое место будут иметь Европа и НАТО в работе нового правительства".

Как отмечается, многочисленные источники и в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована – это произойдет 31 октября. При этом Венгрия этот визит не заблокировала.

"Этот визит с Брюсселем договаривался еще предыдущий президент Порошенко, но ответственность за его успех теперь несет исключительно новая власть. Украина еще имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной программы – но есть шанс и на обратное" - говорится в статье.

Напомним, изначально визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.