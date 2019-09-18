Швейцарія і Грузія уклали угоду, щоб у грузинів не забрали безвіз із ЄС

Швейцарія не буде задовольняти заявки громадян Грузії на отримання політичного притулку, щоб зберегти громадянам Грузії можливість використовувати безвізові поїздки в Європу.

Про це заявив державний секретар Швейцарії Маріо Гаттікер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Новости-Грузия".

Напередодні Гаттікер і голова МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі підписали декларацію про міграцію.

Як пояснив Гаттікер, в уряді Швейцарії вважають проблемою збільшення останнім часом число прохань про надання притулку від громадян Грузії.

"Виходячи з того, що у нас дуже добра співпраця з МВС Грузії, ця декларація буде сприяти тому, щоб ще більше поглибилися відносини між двома країнами саме в питаннях міграції", - зазначив Гаттікер.

За кількістю запитів для отримання притулку в Швейцарії громадяни Грузії посідають п'яте місце. За кількістю тих новорибулих - на третьому місці.

"Після 2016 року ми отримали близько двох тисяч заявок з проханням надати політичний притулок. Не було конкретної причини, чому вони просили притулку. Ми називали це необґрунтованими заявками. Жодна не була задоволена", - заявив Гаттікер.

За його словами, в Швейцарії розуміють, що причина таких прохань "чисто економічна". Гаттікер вказав на те, що відмовою приймати заявки від громадян Грузії уряд Швейцарії запобігає можливісті припинення безвізового режиму з боку ЄС.

Читайте також Франція обіцяє вжити заходів щодо шукачів притулку з Грузії

"Наша відповідь як швейцарського уряду така: саме тому що ми вважаємо, що Грузія заслуговує візової лібералізації і громадяни повинні їздити Шенгенською зоною без візи, і ми підтримували це з самого початку, було вжито заходів для забезпечення того, щоб всі грузини, які вважаються в Швейцарії здобувачами притулку, і звертаються до нас з проханням, обов'язково отримали відмову, і ми обов'язково повернемо їх до Грузії. Саме це допомагає Грузії і тому, щоб візова лібералізація для Грузії не була припинена", - заявив Гаттікер.

З березня 2017 року для громадян Грузії діє безвізовий режим з Євросоюзом. Завдяки йому грузини можуть здійснювати короткострокові візити в країни Шенгенської зони з метою туризму, ділових і гостьових візитів без оформлення в'їзної візи.

Деякі європейські держави останнім часом почали висловлювати невдоволення в зв'язку зі зростанням кількості шукачів притулку з Грузії.

Читайте детальніше у статті: "За що не заберуть безвіз: деталі звіту ЄС про Україну, Грузію та Молдову".