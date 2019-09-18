Швейцария и Грузия заключили соглашение, чтобы у грузин не забрали безвиз с ЕС

Швейцария не будет удовлетворять заявки граждан Грузии на получение политического убежища, чтобы сохранить гражданам Грузии возможность пользоваться безвизовыми поездками в Европу.

Об этом заявил государственный секретарь Швейцарии Марио Гаттикер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Новости-Грузия".

Накануне Гаттикер и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подписали декларацию о миграции.

Как пояснил Гаттикер, в правительстве Швейцарии считают проблемой увеличение в последнее время числа просьб о предоставлении убежища от граждан Грузии.

"Исходя из того, что у нас очень хорошее сотрудничество с МВД Грузии, эта декларация будет способствовать тому, чтобы еще больше углубились отношения между двумя странами именно в вопросах миграции", - отметил Гаттикер.

По количеству запросов на получение убежища в Швейцарии граждане Грузии занимают пятое место. По количеству новоприбывших они – на третьем месте.

"После 2016 года мы получили около двух тысяч заявок с просьбой предоставить политическое убежище. Не было конкретной причины, почему они просили убежища. Мы называли это необоснованными заявками. Ни одна из них не была удовлетворена", - заявил Гаттикер.

По его словам, в Швейцарии понимают, что причина таких просьб - "чисто экономическая". Гаттикер указал на то, что отказом принимать заявки от граждан Грузии правительство Швейцарии предотвращает возможность прекращения безвизового режима со стороны ЕС.

С марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим с Евросоюзом. Благодаря ему грузины могут осуществлять краткосрочные визиты в страны Шенгенской зоны с целью туризма, деловых и гостевых визитов без оформления въездной визы.

Некоторые европейские государства в последнее время начали выражать недовольство в связи с ростом количества просителей убежища из Грузии.