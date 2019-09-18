Європарламент висловив готовність до відстрочки Brexit

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Brexit, в якій висловив готовність до надання Британії чергової відстрочки виходу з ЄС за виконання певних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, за яку проголосували 544 євродепутати, проти – 126, 38 утрималися, йдеться про те, що європейський парламент продовжує підтримувати впорядкований Brexit на основі вже існуючої угоди.

У документі також підкреслюється, що існуюча угода про вихід враховує червоні лінії Британії і принципи ЄС, забезпечуючи справедливе і збалансоване рішення.

Що стосується останніх подій у Британії, депутати Європарламенту відзначають, що країна повинна буде взяти на себе повну відповідальність за вихід без угоди і серйозні наслідки, які це спричинить.

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Парламент також наголошує, що сценарій "без угоди" не скасує фінансові зобов'язання Британії, зобов’язання щодо захисту прав громадян та дотримання угоди Страсної п'ятниці, які є необхідними передумовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією.

"Євродепутати також відкриті до можливого продовження періоду переговорів по статті 50, якщо про це попросить Сполучене Королівство, за умови, що це виправдано і переслідує конкретну мету, таку як недопущення виходу без угоди, проведення загальних виборів або референдуму, скасування статті 50 або затвердження угоди про вихід" - йдеться у повідомленні Європарламенту.

В ЄП наголосили, що відтермінування не повинно впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС.

Зазначається, що резолюція підтверджує підтримку новим парламентом нинішнього підходу ЄС напередодні вирішального жовтневого саміту глав держав і урядів ЄС.