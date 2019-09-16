Джонсон заявив Юнкеру, що не проситиме ЄС відкласти Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив президенту Єврокомісії Жан-Клод Юнкеру, що не має наміру просити про відтермінування Brexit на саміті лідерів ЄС 17-18 жовтня.

Про це після зустрічі заявив представник британського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр також повторив, що не проситиме про продовження і 31 жовтня виведе Британію з ЄС. Лідери погодилися з тим, що дискусії необхідно активізувати і що зустрічі будуть проводитися на щоденній основі", - сказав речник.

Читайте також Ірландія: розбіжності між Британією і ЄС щодо Brexit залишаються великими

У заяві також наголошується, що Джонсон все ще сподівається домовитися про усунення проблеми щодо ірландського кордону в угоді з ЄС, через яку документ не був підтриманий в парламенті Британії.

"Було вирішено, що переговори також повинні вестися на політичному рівні між Мішелем Барньє і міністром з питань Brexit, а також триватимуть переговори між президентом Юнкером і прем'єр-міністром", - йдеться в заяві.

В Єврокомісії після зустрічі заявили, що від Британії не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.

Як відомо, у Британії набув чинності ухвалений парламентом закон, за яким уряд зобов'язаний попросити Євросоюз про нову відстрочку Brexit, якщо до 19 жовтня Лондон і Брюссель не домовляться про нову угоду про вихід.

Британські ЗМІ повідомили, що Джонсон має намір проігнорувати новий закон і готовий боротися за це у британських судах.