Зеленський не планує візит на саміт НАТО у грудні – не передбачено форматом
Президент України Володимир Зеленський не планує візит на саміт НАТО у Лондоні, оскільки це не передбачено форматом зустрічі.
Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ.
"Станом на зараз формат у Лондоні визначений не як саміт альянсу, а як "зустріч високого рівня". Зустрічі з державами-партнерами у Лондоні не передбачені – принаймні, станом на зараз", - повідомив Дмитро Кулеба.
Водночас він запевнив, що президент приділяє значну увагу НАТО.
"Те, що Зеленський зустрічається із Північноатлантичною радою під час візиту до Києва, свідчить про увагу президента до НАТО", - зазначив віцепрем'єр.
Глава МЗС Вадим Пристайко додав, що "візит Північноатлантичної ради буде нетривіальний, і він передбачає виїзд за межі Києва".
Північноатлантична рада НАТО, тобто представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, відвідає Київ 31 жовтня.
Північноатлантична рада — ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.