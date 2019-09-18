Зеленський не планує візит на саміт НАТО у грудні – не передбачено форматом

Президент України Володимир Зеленський не планує візит на саміт НАТО у Лондоні, оскільки це не передбачено форматом зустрічі.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ.

"Станом на зараз формат у Лондоні визначений не як саміт альянсу, а як "зустріч високого рівня". Зустрічі з державами-партнерами у Лондоні не передбачені – принаймні, станом на зараз", - повідомив Дмитро Кулеба.

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Водночас він запевнив, що президент приділяє значну увагу НАТО.

"Те, що Зеленський зустрічається із Північноатлантичною радою під час візиту до Києва, свідчить про увагу президента до НАТО", - зазначив віцепрем'єр.

Глава МЗС Вадим Пристайко додав, що "візит Північноатлантичної ради буде нетривіальний, і він передбачає виїзд за межі Києва".

Північноатлантична рада НАТО, тобто представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, відвідає Київ 31 жовтня.

Північноатлантична рада — ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.