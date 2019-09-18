Зеленский не планирует визит на саммит НАТО в декабре - не предусмотрено форматом

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит на саммит НАТО в Лондоне, поскольку это не предусмотрено форматом встречи.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

"По состоянию на сейчас формат в Лондоне определен не как саммит альянса, а как "встреча высокого уровня". Встречи с государствами-партнерами в Лондоне не предусмотрены - по крайней мере, по состоянию на сейчас", - сообщил Дмитрий Кулеба.

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В то же время он заверил, что президент уделяет значительное внимание НАТО.

"То, что Зеленский встречается с Североатлантическим советом во время визита в Киев, свидетельствует о внимании президента к НАТО", - отметил вице-премьер.

Глава МИД Вадим Пристайко добавил, что "визит Североатлантического совета будет нетривиальный, и он предусматривает выезд за пределы Киева".

Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.