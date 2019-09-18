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Німеччина продовжила заборону на продаж зброї Саудівській Аравії попри критику країн ЄС

Середа, 18 вересня 2019, 17:31

Уряд Німеччини продовжив заборону на продаж зброї Саудівській Аравії ще на шість місяців, попри протидію з боку інших країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Офіційний представник уряду заявив, що Берлін не буде надавати дозволи на нові угоди до 31 березня 2020 року. Нинішня заборона закінчувалася 30 вересня.

Уряд Німеччини ввів заборону у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі в минулому році. Відповідно до цієї політики, з Саудівською Аравією не укладаються нові угоди про постачання зброї, а поставки за існуючими контрактами повинні бути призупинені.

Раніше глава авіагіганту Airbus Гійом Форі попередив, що продовження заборони "дуже шкідливе" для репутації Німеччини. Він сказав, що тривала невизначеність підірвала оборонні програми.

І Франція, і Велика Британія висловлювалися проти заборони на експорт, але Німеччина досі відкидає критику.

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