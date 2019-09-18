Німеччина продовжила заборону на продаж зброї Саудівській Аравії попри критику країн ЄС
Уряд Німеччини продовжив заборону на продаж зброї Саудівській Аравії ще на шість місяців, попри протидію з боку інших країн ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Офіційний представник уряду заявив, що Берлін не буде надавати дозволи на нові угоди до 31 березня 2020 року. Нинішня заборона закінчувалася 30 вересня.
Уряд Німеччини ввів заборону у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі в минулому році. Відповідно до цієї політики, з Саудівською Аравією не укладаються нові угоди про постачання зброї, а поставки за існуючими контрактами повинні бути призупинені.
Раніше глава авіагіганту Airbus Гійом Форі попередив, що продовження заборони "дуже шкідливе" для репутації Німеччини. Він сказав, що тривала невизначеність підірвала оборонні програми.
І Франція, і Велика Британія висловлювалися проти заборони на експорт, але Німеччина досі відкидає критику.