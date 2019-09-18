Германия продлила запрет на продажу оружия Саудовской Аравии несмотря на критику стран ЕС

Правительство Германии продлило запрет на продажу оружия Саудовской Аравии еще на шесть месяцев, несмотря на противодействие со стороны других стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Официальный представитель правительства заявил, что Берлин так и не будет предоставлять разрешения на новые соглашения до 31 марта 2020 года. Нынешний запрет заканчивался 30 сентября.

Правительство Германии ввело запрет в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в прошлом году. Согласно этой политике, с Саудовской Аравией не заключаются новые соглашения о поставках оружия, а поставки по существующим контрактам должны быть приостановлены.

Ранее глава авиагиганта Airbus Гийом Форе предупредил, что продление запрета "очень вредно" для репутации Германии. Он сказал, что длительная неопределенность подорвала оборонные программы.

И Франция, и Великобритания высказывались против запрета на экспорт, но Германия до сих пор отвергает критику.