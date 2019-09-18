ЄС висунув ультиматум Джонсону: у вас 12 днів, покажіть Brexit-план або це кінець

Європейський союз висунув ультиматум прем'єр-міністру Великої Британії: представити свої адекватні пропозиції щодо Brexit до кінця вересня або готуватись до "жорсткого" виходу з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Independent.

Як пише газета, дедлайн, погоджений у Парижі у середу ввечері, було оголошено у той час, як головний переговірник ЄС з питань Brexit сказав Джонсону припинити "вдавати", що він веде переговори.

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У середу ввечері президент Еммануель Макрон, який займає жорстку позицію проти Британії щодо Brexit, зустрівся з Аннтті Рінне, прем’єром Фінляндії, яка зараз головує у ЄС.

"Ми обидва стурбовані тим, що зараз відбувається у Британії, і незрозумілою ситуацією, яка надходить звідти до Європи", - сказав Рінне журналістам після зустрічі, на якій був узгоджений ультиматум.

"Якщо жодних пропозицій не буде, я вважаю, що досить багато європейських лідерів згодні з позицією, висловленою сьогодні з Макроном. Тоді це кінець. Тепер настав час викласти чіткі презентації", - додав фінський прем’єр.

Новий дедлайн дає Джонсону 12 днів для подачі пропозицій щодо заміни механізму "бекстоп" в Ірландії. За його словами, Джонсон хоче усунути механізм з угоди про Brexit та замінити його чимось іншим.

Чиновники в Брюсселі стурбовані тим, що прем'єр-міністр Британії витрачає їхній час і затягує переговори, не представляючи жодних пропозицій, можливо, сподіваючись на майбутні вибори.

Велика Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня, проте досі угода, необхідна для впорядкованого виходу країни, не схвалена британським парламентом. Найбільш суперечливим в угоді є саме механізм "бекстоп", на який не погоджуються британські парламентарі.

Якщо угоду не буде схвалено і Британія вийде з ЄС без домовленостей, це може мати важкі економічні наслідки для країни.