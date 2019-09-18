Юнкер: ризик "жорсткого Brexit" і далі дуже високий

Ризик виходу Британії з ЄС без угоди залишається "дуже реальним".

Про це заявив у середу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час обговорення у Європарламенті наслідків Brexit без угоди, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Юнкер, який в понеділок зустрівся з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, сказав, що Brexit без угоди "може бути вибором Британії, але не нашим".

Головним каменем спотикання в угоді про Brexit є механізм щодо ірландського кордону, так званий бек стоп, який вимагає від Британії зберегти певні правила торгівлі ЄС, щоб уникнути жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією і частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією.

"У мене немає сентиментальної прихильності до бекстоп", - сказав Юнкер, додавши, однак, що він як і раніше прив'язаний до мети, якій він служить, а не до створення прикордонних структур, які можуть завдати шкоди миру в Північній Ірландії.

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"Я попросив прем'єр-міністра Британії уточнити альтернативні варіанти, які він міг би запропонувати. Поки такі пропозиції не зроблені, я не можу сказати вам, дивлячись вам прямо в очі, що відбувається прогрес", - зазначив президент Єврокомісії.

Угода про Brexit, укладена з ЄС попередницею Джонсона Терезою Мей, була тричі відхилена парламентом Британії, що спонукало Мей піти у відставку.