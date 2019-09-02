Зеленський і віцепрезидент США узгодили "покрокову стратегію" повернення миру в Україну

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві 1 вересня зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента України.

Зустріч відбулася у рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Згідно з повідомленням, сторони обговорили "ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру в Україну".

Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

"Віцепрезидент Сполучених Штатів підняв питання реформ, які провадитиме новий уряд, та боротьби з корупцією. Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, наголосивши, що в перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроєктів, які, серед іншого, передбачають подолання корупції", - розповіли в ОПУ.

Водночас Зеленський зазначив, що "ми маємо не просто боротися з корупцією, ми маємо перемогти її".

"Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, маємо нового Генерального прокурора та новий молодий уряд. Ми справді налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", – запевнив український лідер.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США. Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.

Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з президентом Дональдом Трампом.