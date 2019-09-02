Зеленский и вице-президент США обсудили "пошаговую стратегию" возвращения мира в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве 1 сентября встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Встреча состоялась в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Согласно сообщению, стороны обсудили "ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину".

Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

"Вице-президент США поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции", - рассказали в ОПУ.

В то же время Зеленский отметил, что "мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее".

"Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил украинский лидер.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом.