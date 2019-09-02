Лідери США і Польщі підпишуть документ про співпрацю щодо 5G

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США та Польща підпишуть спільну декларацію про співпрацю в сфері нової технології 5G.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На спільній пресконференції після переговорів з президентом Анджеєм Дудою в понеділок Пенс заявив, що угода буде підписана пізніше 2 вересня.

Пенс заявив, що угода про безпечну цифрову мережу "стане життєво важливим прикладом для решти Європи".

Підписання відбувається на тлі глобальної битви між американцями та китайським Huawei, найбільшим у світі виробником обладнання мережевої інфраструктури. За словами адміністрації президента США Дональда Трампа, будівництво мереж 5G за допомогою китайських компаній, насамперед Huawei, є ризиком для безпеки окремих країн, оскільки в майбутньому мережі нового покоління матимуть набагато більше значення в економіці, ніж нинішні технології.

Як відомо, Польща має намір стати європейським центром виробництва продукції Ericsson, одного зі світових телекомунікаційних гігантів. Шведи конкурують з китайським Huawei за першість у сфері постачання обладнання для інфраструктури мобільної мережі 5G нового покоління.