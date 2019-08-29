Прем'єр Польщі летить до Швеції по великі інвестиції 5G

Польща має намір стати європейським центром виробництва продукції Ericsson, одного зі світових телекомунікаційних гігантів. Йдеться про обладнання для мереж зв'язку нового покоління 5G.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Rzeczpospolita.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в четвер відлетить до Стокгольма, де зустрінеться з Аруном Бансалом, віцепрезидентом концерну Ericsson, відповідальним за Європу та Латинську Америку. Шведи конкурують з китайським Huawei за першість у сфері постачання обладнання для інфраструктури мобільної мережі 5G нового покоління.

Читайте також Країни ЄС обмінюватимуться розвідданими щодо загроз безпеки 5G

За даними ЗМІ, Ericsson вирішив перенести значну частину виробництва пристроїв для мережі 5G до Польщі, і в четвер зустріч буде присвячено цьому питанню. Ні Ericsson, ні у прем'єр-міністра не хотіли коментувати це питання.

Однак з декількох джерел, зокрема близьких до уряду, стало відомо, що план шведської компанії націлений на досягнення незалежності від китайського ринку та збільшення виробництва на заводі в Тчеві, який використовувався роками. Окрім іншого, завдяки цьому експорт обладнання з Польщі склав би "вражаючу частину" постачань, здійснюваних Ericsson на європейські ринки.

Читайте також Польща вирішила не допустити Huawei до запуску 5G - ЗМІ

Рішення шведів пов'язане з геополітичною ситуацією, зокрема із напругою між Вашингтоном та Пекіном, яка впливає на рішення політично та економічно пов'язаних держав із США.

За словами адміністрації президента США Дональда Трампа, будівництво мереж 5G за допомогою китайських компаній, насамперед Huawei, є ризиком для безпеки окремих країн, оскільки в майбутньому мережі нового покоління матимуть набагато більше значення в економіці, ніж нинішні технології.