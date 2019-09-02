Лидеры США и Польши подпишут документ о сотрудничестве по 5G

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Польша подпишут совместную декларацию о сотрудничестве в сфере новой технологии 5G.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Анджеем Дудой в понедельник Пенс заявил, что соглашение будет подписано позднее 2 сентября.

Пенс заявил, что соглашение о безопасной цифровой сети "станет жизненно важным примером для остальной Европы".

Подписание происходит на фоне глобального сражения между американцами и китайским Huawei, крупнейшим в мире производителем оборудования сетевой инфраструктуры. По словам администрации президента США Дональда Трампа, строительство сетей 5G с помощью китайских компаний, прежде всего Huawei, является риском для безопасности отдельных стран, поскольку в будущем сети нового поколения будут иметь гораздо большее значение в экономике, чем нынешние технологии.

Как известно, Польша намерена стать европейским центром производства продукции Ericsson, одного из мировых телекоммуникационных гигантов. Шведы конкурируют с китайским Huawei за первенство в сфере поставок оборудования для инфраструктуры мобильной сети 5G нового поколения.