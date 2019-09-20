США залишать частину військ в Польщі після масштабних навчань 2020 року - ЗМІ

Близько 20 тис. солдатів США прибудуть до Польщі в рамках маневрів Defender-20, запланованих з березня по серпень 2020 року. Частина військ, ймовірно, залишиться за планом збільшення військової присутності США у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Американські солдати, зокрема 1-a бронетанкова кавалерійська дивізія, прибудуть до Польщі разом із 6000 транспортних засобів. Навчання пройдуть також у Німеччині, Нідерландах та Бельгії.

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Павел Солох, керівник Бюро національної безпеки, на запитання Onet сказав: "Щодо розміщення американських військ у нашій країні ми матимемо ясність навесні 2020 року, коли почнуться навчання за участю американської дивізії. Це не означає, що запланована додаткова 1000 американських солдатів вже тоді залишиться в Польщі. Про це ще буде домовлено з Пентагоном".

Він зазначив, що солдати, які опиняться в Польщі, повинні створити умови, які дозволять, у разі необхідності, швидко перекидати додаткові війська з Німеччини або з-за океану.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі. Нині у країні розміщені понад 4500 військових США.