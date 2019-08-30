Узгоджено 6 місць розташування додаткових військ США у Польщі - міністр

Польща та США домовились про шість місць розташування для додаткових американських сил у Польщі і ведуть переговори про сьоме.

Про це заявив глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми говорили про нові розташування для американської армії - ми домовилися щодо шести, ми говорили про сьоме місце розташування", - сказав глава відомства.

Посилаючись на скасований візит до Польщі президента Дональда Трампа, він сказав, що "у нас є ще трохи часу, щоб дійти висновку".

Говорячи про співпрацю зі США, Блащак підкреслив, що 5000 американських солдатів присутні у Польщі "щодня" та співпрацюють з польською армією.

"Ми збільшимо цю присутність щонайменше на тисячу солдатів, з’являться нові потужності американських військ, якими користуватиметься польська армія. Завдяки придбанню обладнання, наприклад, систем Patriot та HIMARS, а також домовленій закупівлі літаків F-35, посилюються можливості польських збройних сил", - запевнив Блащак.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі.

29 серпня стало відомо, що Трамп переніс поїздку до Варшави у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.

Польські ЗМІ писали, що вперше в історії президенти Польщі та США мали разом відвідати військову частину - авіабазу в Повідзі. Саме 33-тя транспортна авіабаза ВПС Польщі у Повідзі має стати одним з головних елементів посиленої американської присутності в Польщі.

Помічник президента Польщі Анджея Дуди сказав, що Трамп може відвідати Польщу найближчими місяцями, щоб зробити заяви, які може робити лише президент.

