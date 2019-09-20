США оставят часть войск в Польше после масштабных учений 2020 года – СМИ

Около 20 тыс. солдат США прибудут в Польшу в рамках маневров Defender-20, запланированных с марта по август 2020 года. Часть войск, вероятно, останется по плану увеличения военного присутствия США в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Американские солдаты, в том числе 1-я бронетанковая кавалерийская дивизия, прибудут в Польшу вместе с 6000 транспортных средств. Учения пройдут также в Германии, Нидерландах и Бельгии.

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Павел Солох, руководитель Бюро национальной безопасности, на вопрос Onet сказал: "С размещением американских войск в нашей стране мы будем иметь ясность весной 2020 года, когда начнутся учения с участием американской дивизии. Это не значит, что запланированная дополнительная тысяча американских солдат уже тогда останется в Польше. Об этом еще будет достигнута договоренность с Пентагоном ".

Он отметил, что солдаты, которые окажутся в Польше, должны создать условия, которые позволят, в случае необходимости, быстро перебрасывать дополнительные войска из Германии или из-за океана.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране размещены более 4500 военных США.