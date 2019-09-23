Заарештованих у Каталонії сепаратистів звинувачують у підготовці заколоту і тероризмі

Заарештованих у Каталонії активістів звинувачують у підготовці заколоту, тероризмі та незаконному володінні вибуховими речовинами.

Про це заявили іспанські прокурори, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У прокуратурі повідомили, що дев'ять арештів, здійснених під час рейдів рано в понеділок вранці, мали на меті припинити дії, які "могли завдати непоправної шкоди".

Сьогодні вранці правоохоронці заарештували 9 активістів кампанії за незалежність Каталонії. Співробітники Цивільної гвардії вилучили під час операції документи та комп'ютерні дані.

Проведена у понеділок вранці операція є результатом розслідування, яке розпочалося понад рік тому за підозрою у терористичних злочинах.

Як відомо, невдовзі іспанський суд має винести вироки у справі 12 каталонських політиків, причетних до організації референдуму за незалежність Каталонії.

Прокуратура домагається вироків від 7 до 25 років - за звинуваченням у заколоті, підбурюванні до заколоту і незаконному привласненні державних коштів. Дев'ять політиків знаходяться у в'язниці в очікуванні вироку.