В Іспанії затримали 9 каталонських сепаратистів, які планували насильницькі дії

В Іспанії поліція повідомила, що затримала дев'ятьох каталонських сепаратистів вранці в понеділок за підготовку насильницьких дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Цивільна гвардія у понеділок за рішенням суду почала операцію, спрямовану проти "радикальних каталонських діячів", які планували насильницькі дії, повідомили джерела у поліції.

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Операція почалась о 5 ранку в кількох каталонських містах і тривала до 7:30, закінчившись затриманням дев'ятьох підозрюваних.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило арешти. Агенти Цивільної гвардії вилучили під час операції документи та комп'ютерні дані. Джерела в судових органах кажуть, що у затриманих були матеріали для виготовлення вибухівки.

Проведена у понеділок вранці операція є результатом розслідування, яке розпочалося понад рік тому за підозрою у терористичних злочинах.