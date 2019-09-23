В Іспанії затримали 9 каталонських сепаратистів, які планували насильницькі дії
В Іспанії поліція повідомила, що затримала дев'ятьох каталонських сепаратистів вранці в понеділок за підготовку насильницьких дій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
Цивільна гвардія у понеділок за рішенням суду почала операцію, спрямовану проти "радикальних каталонських діячів", які планували насильницькі дії, повідомили джерела у поліції.
Операція почалась о 5 ранку в кількох каталонських містах і тривала до 7:30, закінчившись затриманням дев'ятьох підозрюваних.
Міністерство внутрішніх справ підтвердило арешти. Агенти Цивільної гвардії вилучили під час операції документи та комп'ютерні дані. Джерела в судових органах кажуть, що у затриманих були матеріали для виготовлення вибухівки.
Проведена у понеділок вранці операція є результатом розслідування, яке розпочалося понад рік тому за підозрою у терористичних злочинах.