Арестованных в Каталонии сепаратистов обвиняют в подготовке мятежа и терроризме

Арестованные в Каталонии активисты обвиняются в подготовке мятежа, терроризме и незаконном владении взрывчатыми веществами.

Об этом заявили испанские прокуроры, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прокуратуре сообщили, что девять арестов, осуществленных во время рейдов в понедельник утром, имели целью прекратить действия, которые "могли нанести непоправимый вред".

Сегодня утром правоохранители арестовали 9 активистов кампании за независимость Каталонии. Сотрудники Гражданской гвардии изъяли во время операции документы и компьютерные данные.

Проведенная в понедельник утром операция является результатом расследования, которое началось более года назад по подозрению в террористических преступлениях.

Как известно, вскоре испанский суд должен вынести приговоры по делу 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума за независимость Каталонии.

Прокуратура добивается приговоров от 7 до 25 лет - по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении государственных средств. Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании приговора.