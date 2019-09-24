WP: Трамп наказав загальмувати допомогу Україні перед дзвінком Зеленському

Президент США Дональд Трамп попросив керівника адміністративно-бюджетного управління Міка Малвейні призупинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському 25 липня.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Washington Post від трьох високопоставлених чиновників американської адміністрації.

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За словами чиновників, Трампа в першу чергу цікавила корупція в Україні. Він засумнівався, чи слід виділяти гроші Україні і хотів проаналізувати ситуацію.

Видання повідомило, що розпорядження Трампа надійшло в Пентагон і Державний департамент на міжвідомчій нараді в середині липня.

Згідно з документом, чиновникам було наказано повідомити законодавцям, що затримка в наданні допомоги є результатом "міжвідомчого процесу". Додаткової інформації надано не було.

Один з чиновників сказав, що Трамп притримав кошти, побоюючись корупції в Україні. Врешті кошти вирішили переказати у зв’язку з закінченням фінансового року 30 вересня.

Чиновник також заперечив, що між затримкою допомоги і ймовірним тиском на Зеленського почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера є зв’язок.

Як відомо, минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

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