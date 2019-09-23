Трамп не сприймає всерйоз загрозу імпічменту через розмову з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що не сприймає серйозно розмови про імпічмент через звинувачення в тому, що він нібито просив президента України розпочати розслідування, яке може завдати шкоди Джо Байдену.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на Reuters.

Трамп коротко поспілкувався з журналістами після прибуття до Нью-Йорку на Генасамблею ООН. На запитання, наскільки серйозно він сприймає загрозу імпічменту Конгресом, Трамп відповів: "Зовсім не серйозно".

"У нас була чудова розмова з президентом України. Всі знають, що це "полювання на відьм", влаштоване демократами. Вони провалилися з Росією, провалилися з рецесією і тепер вхопилися за це. Але проблема – це Байден. Байден зробив те, що вони хотіли би, щоб зробив я. Але є одна проблема – я цього не робив", - сказав Трамп.

"Його син взяв гроші в України, його син взяв гроші у Китаю, багато грошей від Китаю…Те що зробив Байден, було неправильним", - додав він.

Як відомо, минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Щоби підтвердити або виключити таку можливість, конгресмени вимагають надати їм доступ до записів розмови. А можливість імпічменту Трампа знову обговорюється всерйоз.

Детальніше читайте у статті - "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"