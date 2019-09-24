WP: Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому

Президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Washington Post от трех высокопоставленных чиновников американской администрации.

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По словам чиновников, Трампа в первую очередь интересовала коррупция в Украине. Он усомнился, следует ли выделять деньги Украине и хотел проанализировать ситуацию.

Издание сообщило, что распоряжение Трампа поступило в Пентагон и Государственный департамент на межведомственном совещании в середине июля.

Согласно документу, чиновникам было приказано сообщить законодателям, что задержка в предоставлении помощи является результатом "межведомственного процесса". Дополнительная информация предоставлена не была.

Один из чиновников сказал, что Трамп придержал средства, опасаясь коррупции в Украине. В конце средства решили перевести в связи с окончанием финансового года 30 сентября.

Чиновник также опроверг, что между задержкой помощи и вероятным давлением на Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера есть связь.

Как известно, на прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Чтобы подтвердить или исключить такую ​​возможность, конгрессмены требуют предоставить им доступ к записям разговора. А возможность импичмента Трампа снова обсуждается всерьез.

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