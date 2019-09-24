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Україна пропонує Словаччині розблокувати аеропорт "Ужгород" до підписання угоди

Вівторок, 24 вересня 2019, 12:15

Україна і Словаччина домовилися пришвидшити підготовчі процедури для підписання угоди, яка б відновила повноцінну роботу аеропорту "Ужгород".

Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія з послом Словаччини в Україні Мареком Шафіном, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

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"Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідно укласти міжурядову угоду між Україною та Словацькою Республікою. Угода має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг щодо обслуговування повітряного руху визначеним українським провайдером аеронавігаційних послуг у міжнародному аеропорту "Ужгород", - розповіли у Мінінфраструктури.

Криклій запропонував, щоб положення цієї угоди тимчасово застосовувались ще до її повноцінного підписання і літаки, які використовують аеропорт Ужгорода, могли користуватися повітряним простором Словаччини.

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