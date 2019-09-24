Україна пропонує Словаччині розблокувати аеропорт "Ужгород" до підписання угоди

Україна і Словаччина домовилися пришвидшити підготовчі процедури для підписання угоди, яка б відновила повноцінну роботу аеропорту "Ужгород".

Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія з послом Словаччини в Україні Мареком Шафіном, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

"Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідно укласти міжурядову угоду між Україною та Словацькою Республікою. Угода має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг щодо обслуговування повітряного руху визначеним українським провайдером аеронавігаційних послуг у міжнародному аеропорту "Ужгород", - розповіли у Мінінфраструктури.

Криклій запропонував, щоб положення цієї угоди тимчасово застосовувались ще до її повноцінного підписання і літаки, які використовують аеропорт Ужгорода, могли користуватися повітряним простором Словаччини.

Читайте також: Братислава відкриває вікно можливостей: що означає візит президента Чапутової до Києва