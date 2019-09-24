Украина предлагает Словакии разблокировать аеоропорт "Ужгород" до подписания соглашения

Украина и Словакия договорились ускорить подготовительные процедуры для подписания соглашения, которое бы возобновило полноценную работу аэропорта "Ужгород".

Об этом шла речь во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с послом Словакии в Украине Мареком Шафином, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Соглашение должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в международном аэропорту "Ужгород" , - рассказали в Мининфраструктуры.

Криклий предложил, чтобы положения этого соглашения временно применялись еще до его полноценного подписания и самолеты, которые используют аэропорт Ужгорода, могли пользоваться воздушным пространством Словакии.