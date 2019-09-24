Верховний суд Іспанії дозволив перепоховання останків диктатора Франко

Верховний суд Іспанії дозволив уряду провести ексгумацію останків диктатора Франсіско Франко з державного мавзолею і перенести їх на цвинтар Ель Пардо на півночі Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Проблема перепоховання Франко розділила суспільство в Іспанії. Він похований разом з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни у величезному мавзолеї недалеко від Мадрида, який має назву Долина полеглих.

Уряд схвалив ексгумацію останків Франко в серпні.

Але сім'я Франко, яка вважає за краще б, щоб його тіло взагалі не чіпали, хоче, щоб він лежав в сімейному склепі в соборі Альмудена — прямо в центрі столиці.

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Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Верховний суд Іспанії став на бік уряду і одноголосно відхилив апеляцію родичів диктатора.

Однак родина Франко раніше пообіцяла звернутися до Конституційного суду, якщо рішення Верховного суду буде на користь уряду.