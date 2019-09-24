Верховный суд Испании разрешил перезахоронение останков диктатора Франко

Верховный суд Испании разрешил правительству провести эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из государственного мавзолея и перенести их на кладбище Эль Пардо на севере Мадрида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Проблема перезахоронения Франко разделила общество в Испании. Он похоронен вместе с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны в огромном мавзолее недалеко от Мадрида, который называется Долина павших.

Правительство одобрило эксгумацию останков Франко в августе.

Но семья Франко, которая предпочла бы, чтобы его тело вообще не трогали, хочет, чтобы он лежал в семейном склепе в соборе Альмудена - прямо в центре столицы.

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Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять.

Верховный суд Испании принял сторону правительства и единогласно отклонил апелляцию родственников диктатора.

Однако семья Франко ранее пообещала обратиться в Конституционный суд, если решение Верховного суда будет в пользу правительства.