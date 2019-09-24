Трамп: все стане зрозуміло, коли побачите стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп припускає, що невдовзі стенограма його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським буде оприлюднена публічно.

Про це він заявив в кулуарах Генасамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Коли ви побачите дзвінок, коли побачите розшифровку дзвінка, яку, я думаю, ви побачите в якийсь момент, ви зрозумієте. Цей дзвінок був ідеальним. Він не міг бути приємнішим", - сказав Трамп.

Він також вкотре назвав перспективу імпічменту "смішною" та "полюванням на відьом".

"Я лідирую в опитуваннях. Вони не мають уявлення, як мене зупинити. Єдиний спосіб, який вони можуть спробувати, через імпічмент", - сказав він.

Як відомо, минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"