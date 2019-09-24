Трамп: все станет ясно, когда увидите стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предполагает, что вскоре стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским будет обнародована публично.

Об этом он заявил в кулуарах Генассамблеи ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Когда вы увидите звонок, когда увидите расшифровку разговора, которую, я думаю, вы увидите в какой-то момент, вы поймете. Этот звонок был идеальным. Он не мог быть более приятным", - сказал Трамп.

Он также в очередной раз назвал перспективу импичмента "смешной" и "охотой на ведьм".

"Я лидирую в опросах. Они не имеют представления, как меня остановить. Единственный способ, который они могут попробовать – через импичмент", - сказал он.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Подробнее читайте в статье: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина".