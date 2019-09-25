Король Нідерландів з трибуни ООН закликав Москву співпрацювати зі слідством MH17

У своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр закликав Росію взяти участь у розслідуванні катастрофи MH17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Родичі 298 жертв очікують справедливості, і ми не спочинемо, поки справедливість не буде здійснена", - заявив король.

Король заявив, що неприпустимо, щоб "відповідальні за міжнародні злочини уникали справедливості". Він каже, що Нідерланди залишаються віддані зміцненню Міжнародного кримінального суду, оскільки він є невід'ємною частиною міжнародно-правового порядку.

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24 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН міністри закордонних справ України, Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії обговорили подальші спільні кроки з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у збитті літака Малайзійських авіаліній МН17 у 2014 році.

"Учасники відзначили прогрес слідства та привітали висунення перших підозр. Міністри підтвердили відданість своїх країн розслідуванню та встановленню справедливості стосовно загиблих у цій страшній трагедії", - йдеться у заяві МЗС України.

Нагадаємо, Об'єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.