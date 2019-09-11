Справа MH17: Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, який раніше був ключовим свідком у справі про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом, в підозрюваного.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі в інтерв’ю DW.

За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор розповсюдили лист, в якому сказано про те, що згідно з інформацією, яка з'явилася влітку, тепер Цемаха розглядають як одного з підозрюваних.

На думку Пірі, вимога Росії віддати їй Цемаха свідчить про те, що Москва визнає свою провину в катастрофі "Боїнга" рейсу MH17.

Пірі була одним з авторів листа 40 євродепутатів до президента України Володимира Зеленського з проханням не видавати Росії Цемаха. Україна не дотрималася обіцянки, видавши Цемаха Росії, вважає вона.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії. Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.

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