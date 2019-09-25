Румунка Ковеші очолить новостворену прокуратуру ЄС

Європейський парламент і Рада ЄС у вівторок ввечері досягли домовленості щодо затвердження румунки Лаури Ковеші на посаді головного прокурора ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

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Кандидатуру Ковеші ще мають остаточно затвердити Рада ЄС і парламент, але очікується, що це буде формальністю.

Ковеші очолить Європейську прокуратуру, новий орган, який буде займатися розслідуванням злочинів, пов'язаних з фондами ЄС, такими як шахрайство з ПДВ та відмивання грошей.

Домовленості досягли після того, як посли ЄС минулого тижня підтримали кандидатуру Ковеші.

"Пані Ковеші є ідеальним вибором. У неї відмінні професійні компетенції. Навіть більше, Румунія зараз не має ніяких ключових посад у ЄС", - зазначив у своїй заяві глава комітету з громадянських свобод Європейського парламенту Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Призначення Ковеші стане ударом по партії влади Румунії, яка в минулому році звільнила її з посади головного антикорупційного прокурора країни і рішуче виступила проти її призначення на важливу посаду в ЄС.