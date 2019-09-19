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Посли ЄС підтримали призначення Ковеші на посаду керівника Європейської прокуратури

Четвер, 19 вересня 2019, 12:59

Посли країн Євросоюзу підтримали призначення румунки Лаури Ковеші на посаду керівника нової Європейської прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні посли ЄС проголосували за Ковеші (17 голосів за) на посаді Європейського прокурора (EPPO). Це може стати проривом для зустрічі переговірників Європарламенту та Ради 24 вересня", - написав Джозвяк.

Ковеші залишилася єдиним кандидатом на посаду прокурора. Її суперник француз Жан-Франсуа Бонер вийшов з конкурсу через те, що має бути  призначений на іншу посаду у Франції.

Раніше Рада ЄС підтримувала кандидатуру Бонера, тоді як Європарламент висловився за призначення Ковеші.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.

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