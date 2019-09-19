Посли ЄС підтримали призначення Ковеші на посаду керівника Європейської прокуратури

Посли країн Євросоюзу підтримали призначення румунки Лаури Ковеші на посаду керівника нової Європейської прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні посли ЄС проголосували за Ковеші (17 голосів за) на посаді Європейського прокурора (EPPO). Це може стати проривом для зустрічі переговірників Європарламенту та Ради 24 вересня", - написав Джозвяк.

EU ambassadors today vote in favour of Kovesi (17 votes for) as the European Public Prosecutor (EPPO). could be a breakthrough when EP and council negotiators meet again on 24 sep. #Romania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 19, 2019

Ковеші залишилася єдиним кандидатом на посаду прокурора. Її суперник француз Жан-Франсуа Бонер вийшов з конкурсу через те, що має бути призначений на іншу посаду у Франції.

Раніше Рада ЄС підтримувала кандидатуру Бонера, тоді як Європарламент висловився за призначення Ковеші.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.