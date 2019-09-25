Румынка Ковеши возглавит новосозданную прокуратуру ЕС

Европейский парламент и Совет ЕС во вторник вечером достигли договоренности по утверждению румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кандидатуру Ковеши еще должны окончательно утвердить Совет ЕС и парламент, но ожидается, что это будет формальностью.

Ковеши возглавит Европейскую прокуратуру, новый орган, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с фондами ЕС, такими как мошенничество с НДС и отмывании денег.

Договоренности достигли после того, как послы ЕС на прошлой неделе поддержали кандидатуру Ковеши.

"Госпожа Ковеши является идеальным выбором. У нее отличные профессиональные компетенции. Более того, у Румынии сейчас нет никаких ключевых должностей в ЕС", - отметил в своем заявлении глава комитета по гражданским свободам Европейского парламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Назначение Ковеши станет ударом по партии власти Румынии, которая в прошлом году освободила ее от должности главного антикоррупционного прокурора страны и решительно выступила против ее назначения на важную должность в ЕС.