Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії співробітництво в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг на полях Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Глава держави подякував Норвегії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи.

"Ми реформуємо наші правоохоронні органи, матимемо приватизацію, проведемо реформи, які допоможуть подолати корупцію", – запевнив український президент.

Зеленський наголосив на важливості підтримки в енергетичній сфері. "Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне питання", – сказав він.

Солберг подарувала Зеленському футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку.