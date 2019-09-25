Зеленский обсудил с премьером Норвегии сотрудничество в энергетической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Глава государства поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса", - говорится в сообщении.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционные инициативы.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, проведем приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил украинский президент.

Зеленский отметил важность поддержки в энергетической сфере. "Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - сказал он.

Солберг подарила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.