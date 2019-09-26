Парламент Словаччини вирішив не обмежувати доступ до абортів

Жодна з чотирьох законодавчих пропозицій словацької опозиції, спрямованих на обмеження доступу до абортів, не була прийнята в парламенті, хоча одній з них не вистачило для ухвалення лише одного голосу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закони про аборти в Словаччині досить ліберальні порівняно з такими країнами, як Польща чи Мальта, які мають одні з найсуворіших правил у ЄС і часто дозволяють застосовувати аборт лише у таких випадках, як зґвалтування.

У Словаччині аборти на вимогу є законними до 12 тижнів вагітності, тоді як аборти за станом здоров'я дозволені до 24 тижнів.

Консервативні та ультраправі законодавці хочуть дозволити їх лише до 6-8 тижнів вагітності або заборонити взагалі.

Десятки тисяч людей пройшли ходою у столиці Братиславі в неділю, вимагаючи повної заборони абортів у переважно католицькій центральноєвропейській країні.