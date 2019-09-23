Десятки тисяч людей вийшли за заборону абортів у Словаччині

Десятки тисяч людей пройшли ходою у столиці Словаччини в неділю, вимагаючи повної заборони абортів у переважно католицькій центральноєвропейській країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Закони про аборти в Словаччині досить ліберальні порівняно з такими країнами, як Польща чи Мальта, які мають одні з найсуворіших законів у ЄС і часто дозволяють застосовувати аборт лише у таких випадках, як зґвалтування.

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У Словаччині аборти на вимогу є законними до 12 тижнів вагітності, тоді як аборти за станом здоров'я дозволені до 24 тижнів.

Консервативні та ультраправі законодавці хочуть дозволити їх лише до 6-8 тижнів вагітності або заборонити взагалі, і парламент цього місяця розпочинає обговорення законопроєктів щодо обмеження права на аборти.

Незрозуміло, чи стануть пропозиції законами, оскільки правляча партія SMER-SD ("НАПРЯМОК – соціальна демократія") - ліва, соціально-консервативна партія - і молодший урядовий партнер, правоконсервативна Словацька національна партія (SNS) не сказали, чи підтримають якийсь із цих проєктів.

Аборти торік впали в країні з 5,4 млн мешканців до 6 тисяч з майже 11 тисяч десятиліття тому. Опитування агентства Focus цього місяця виявило, що 55,5% людей не погоджуються з обмеженням абортів, тоді як 34,6% підтримали цей крок.

Протестувальники з табличками, які говорять про те, що "Людина є людиною незалежно від розміру" та "Хто вбиває ненароджену дитину, вбиває майбутнє нації" пройшли маршем у столиці в неділю, вимагаючи повної заборони абортів, зокрема у випадках серйозних вроджених вад або зґвалтування.

"Життя кожної людини - неоціненне, тому його потрібно захищати від зачаття до природної смерті", - заявив зі сцени один із організаторів протесту, підтриманий католицькою церквою.

Організатори оцінили явку на протест приблизно в 50 тисяч осіб.

Партія SMER-SD очолює Словаччину майже безперервно з 2006 року.

Перед виборами наступного року партія зобов’язалася підтримати законодавство щодо заборони шлюбів та усиновлення одностатевими парами. Словацький закон не визнає одностатевих цивільних союзів.

За останнім офіційним переписом населення 2011 року, 62% громадян країни назвали себе римокатоликами, а 6% - протестантами.