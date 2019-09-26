Парламент Словакии решил не ограничивать доступ к абортам

Ни одно из четырех законодательных предложений словацкой оппозиции, направленных на ограничение доступа к абортам, не было принято в парламенте, хотя одной из них не хватило для принятия всего одного голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Законы об абортах в Словакии достаточно либеральные по сравнению с такими странами, как Польша или Мальта, которые имеют одни из самых строгих правил в ЕС и часто позволяют применять аборт только в таких случаях, как изнасилование.

В Словакии аборты по требованию являются законными до 12 недель беременности, тогда как аборты по состоянию здоровья разрешены до 24 недель.

Консервативные и ультраправые законодатели хотят разрешить их только до 6-8 недель беременности или запретить вообще.

Десятки тысяч людей прошли маршем в столице Братиславе в воскресенье, требуя полного запрета абортов в преимущественно католической центральноевропейской стране.