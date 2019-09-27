Главу МЗС Грузії викликали в парламент через зустріч з Лавровим

Опозиційна фракція "Єдиний національний рух" викликала главу МЗС Грузії Давида Залкаліані в парламент для роз'яснень після його зустрічі з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Эхо Кавказа".

"Зустріч Давида Залкаліані і Сергєя Лаврова в такому форматі є спробою Росії зірвати формат Женевських переговорів і залишити нас одних без міжнародних учасників", - заявив "Інтерпресньюс" голова парламентської фракції "Єдиний національний рух" Роман Гоцирідзе.

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За його словами, фракція "Національний рух", в форматі комітетського слухання, викличе главу МЗС Грузії Давида Залкаліані в парламент, щоб він представив вичерпну інформацію про зміст і доцільність цієї зустрічі.

"Проведення зустрічі подібного рівня у таємниці від суспільства неприпустиме. На це та інші питання належить відповісти міністру закордонних справ в парламенті", - заявив Роман Гоцирідзе.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН зустрівся з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Зустріч глав МЗС двох країн відбулася вперше з 2008 року. Тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ після російської окупації Південної Осетії і Абхазії.

Зустріч відбулася за ініціативи Швейцарії, яка за відсутності дипломатичних відносин між Москвою і Тбілісі представляє інтереси Росії в Грузії і Грузії в Росії.

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