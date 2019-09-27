Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым

Оппозиционная фракция "Единое национальное движение" вызвала главу МИД Грузии Давида Залкалиани в парламент для разъяснений после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Эхо Кавказа".

"Встреча Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в таком формате является попыткой России сорвать формат Женевских переговоров и оставить нас одних без международных участников", - заявил "ИнтерпрессНьюс" председатель парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

Читайте также Главы МИД Грузии и РФ провели переговоры впервые с 2008 года

По его словам, фракция "Национальное движение", в формате слушания, вызовет главу МИД Грузии Давида Залкалиани в парламент, чтобы он представил исчерпывающую информацию о содержании и целесообразности этой встречи.

"Проведение встречи подобного уровня втайне от общества недопустимо. На этот и другие вопросы предстоит ответить министру иностранных дел в парламенте", - заявил Роман Гоциридзе.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча глав МИД двух стран состоялась впервые с 2008 года. Тогда Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ после российской оккупации Южной Осетии и Абхазии.

Встреча состоялась по инициативе Швейцарии, при отсутствии дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Читайте также: "Уроки "российского миротворчества" для Украины: как Грузия потеряла Абхазию".