Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування через загрозу Росії
Уряд Литви відмовився від ідеї введення онлайн-голосування на виборах через зростаючі загрози кібератак і втручання Росії у вибори інших країн.
Про це пише "Європейська правда", посилаючись на національну телерадіокомпанію LRT.
У середу уряд вирішив відмовитися від ідеї розробки системи онлайн-голосування та внесення поправок до законів про вибори, щоб впровадити електронне голосування.
У 2018 році кабінет міністрів Литви схвалив законопроєкт про створення системи онлайн-голосування та направив його на розгляд до парламенту.
Прихильники законопроєкту вважали, що онлайн-голосування допоможе збільшити явку виборців.
Міністр юстиції Ельвінас Янкявічюс повідомив у вівторок, що, за домовленістю, яка була досягнута, Сейм не ухвалюватиме законопроєкт.
Раніше литовський парламент вже провалив кілька законопроєктів про впровадження онлайн-голосування.